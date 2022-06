Lula associa Zema a Bolsonaro: 'Minas não pode se render a esse presidente'

Lula fez questão de ficar ao lado de Kalil em discurso (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 16/5/22)

PT reforça alinhamento a Kalil

- O presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva (PT) oficializou, nessa quarta-feira (15/6), o desejo de participar ativamente da campanha de Alexandre Kalil (PSD) ao governo mineiro. Durante ato em Uberlândia, no Triângulo, o líder petista disse que quer voltar ao estado para pedir votos ao ex-prefeito de Belo Horizonte. Em tom indireto, Lula associou Romeu Zema (Novo) a Jair Bolsonaro (PL)."Temos que eleger o companheiro Kalil para que ele possa trazer as transformações que Minas Gerais precisa. Minas não pode se render a esse presidente; não pode ficar de cabeça baixa. É um estado muito grande e muito poderoso", disse, para uma plateia formada por políticos como seu pré-candidato a vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB).Segundo Lula, há regiões de Minas em que o PT tem "até 70% dos votos". "Quando você estiver candidato e eu puder visitar Minas Gerais com você, quero pedir cada voto a você", afirmou, em direção a Kalil."Na hora em que esse moço for aprovado definitivamente na convenção, terei muito orgulho de vir aqui junto com ele e visitar quase todo o estado de Minas Gerais e pedir para todo mundo que confie em mim", emendou.O ex-presidente da República deixou Uberlândia e partiu para uma série de compromissos no Nordeste. Antes, porém, foi chamado por Kalil de "o maior líder social do mundo".Em fevereiro, o pessedista recebeu um telefonema de um amigo em comum que tem com Lula. Na ligação, soube do desejo que o ex-presidente nutria de recebê-lo para uma conversa presencial. O bate-papo, então, foi agendado e ocorreu em São Paulo (SP)."O presidente, dentro do Instituto Lula, olhou para mim e disse: levanta daquela cadeira para ser o governador de Minas. Eu serei o presidente da República", contou Kalil.Durante o comício em Uberlândia, lideranças do PT de Minas Gerais se revezaram para, ao microfone, reforçar a convergência de ideias entre o partido e Kalil. O pré-candidato a vice-governador na chapa, André Quintão, é deputado estadual petista e líder da oposição a Zema na Assembleia.O parlamentar não poupou críticas ao atual chefe do Executivo estadual. "Em Minas, infelizmente, temos um projeto em curso no governo que quis enfrentar desafios estruturais e fiscais desmontando o estado, enfraquecendo o SUS e a educação pública, sequer cuidando das nossas estradas", criticou."É uma visão de mundo que não respeita o ser humano", assinalou Quintão.A aliança PT-PSD tem, ainda, o senador pessedista Alexandre Silveira, que será candidato à reeleição com o apoio de Lula . O líder do PT na Câmara dos Deputados, Reginaldo Lopes, abriu mão de tentar o Senado a fim de viabilizar a formação da coalizão."Nossa união é para dar exemplo de que, se a gente quer reconstruir o Brasil, tem de se juntar a vários setores da sociedade", apontou ele, que é coordenador da pré-campanha de Lula em Minas.