Lula sobre Kalil: 'Vai fazer com Minas o que fez com o Atlético'

Lula diz que Kalil vai fazer com Minas o mesmo que fez com o Atlético (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) O presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prometeu, nesta quarta-feira (15/6), que voltará a Minas Gerais no período eleitoral para pedir votos a Alexandre Kalil (PSD). Ele projetou uma gestão similar à feita pelo ex-prefeito de Belo Horizonte nos tempos de presidente do Atlético.

O presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prometeu, nesta quarta-feira (15/6), que voltará a Minas Gerais no período eleitoral para pedir votos a Alexandre Kalil (PSD). Ele projetou uma gestão similar à feita pelo ex-prefeito de Belo Horizonte nos tempos de presidente do Atlético.

Em Uberlândia, no Triângulo, Lula disse que, se vencer a disputa ao governo, o ex-prefeito de Belo Horizonte poderá tornar Minas "um dos estados mais poderosos do país"."(Kalil) vai fazer com Minas Gerais o que ele fez com o Atlético. Fazer com que Minas seja um dos estados mais poderosos do país", disse Lula."Quando chegar janeiro, você não precisa tomar posse no dia primeiro. Atrase um pouco, porque quero estar com você na posse do novo governador de Minas Gerais", emendou o petista.Kalil e Lula estiveram em Uberlândia para a primeira atividade pública juntos desde que a união PT-PSD em Minas foi oficializada.O pré-candidato a vice-presidente, Geraldo Alckmin, também participou do evento (PSB)."(Kalil) não prometeu, mas cumpriu. Fez governo exemplar na capital", pontuou o ex-governador de São Paulo.Citada por Lula, a passagem de Kalil como presidente do Galo ocorreu entre o fim de 2008 e 2014. No período, o clube conquistou a Taça Libertadores da América (2013) e a Copa do Brasil (2014).