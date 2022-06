Lula e Kalil: Polícia prende mais dois suspeitos de atirar fezes em drone

Drone atira fezes e urina em participantes do movimento pró-Lula e Kalil (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)



Uberlândia - A Polícia Militar prendeu outros dois suspeitos de atirar fezes e urina por meio de um drone durante encontro político do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSB), e do ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

Ver galeria . 8 Fotos Primeiro evento público do palanque formado por Luiz Inácio Lula da Silva e Alexandre Kalil (PSD), no Centro Universitário do Triângulo (Unitri) (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press )



Os suspeitos foram encaminhados à delegacia para prestar depoimento e liberados mediante assinatura do Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). Posteriormente, deverão ficar à disposição da Justiça para mais uma vez serem interrogados. Os suspeitos foram encaminhados à delegacia para prestar depoimento e liberados mediante assinatura do Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). Posteriormente, deverão ficar à disposição da Justiça para mais uma vez serem interrogados.





Vários participantes do ato foram atingidos pela substância. Por causa do estrago feito, alguns militantes que aguardavam Lula deixaram o espaço para comprar camisas temáticas do ex-presidente e, assim, jogar fora as roupas atingidas pelas fezes.