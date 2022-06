Lula e Kalil: saiba como será o ato dos pré-candidatos em Uberlândia

Espaço em Uberlândia para lançamento da aliança entre Kalil e Lula (foto: Leandro Couri/EM/DA Press) A cúpula do PT mineiro se prepara para receber nesta quarta-feira, em Uberlândia, no Triângulo, o primeiro evento público do palanque formado pelo líder petista Luiz Inácio Lula da Silva e Alexandre Kalil (PSD). O encontro entre o presidenciável e o pré-candidato ao governo está previsto para começar às 17h no Centro Universitário do Triângulo (Unitri).









"Não vamos fazer campanha antecipada", explica, ao Estado de Minas, o ex-deputado federal Gilmar Machado, que integra a coordenação responsável por articular a atividade de hoje.





Lula e Kalil farão discursos durante o ato . Geraldo Alckmin (PSB), vice-candidato na chapa presidencial, também deve falar, assim como André Quintão (PT), indicado para ser o parceiro do ex-prefeito de Belo Horizonte na corrida rumo ao Palácio Tiradentes. O senador Alexandre Silveira (PSD), que tentará a reeleição com o apoio dos petistas, será outro a empunhar o microfone.





Os organizadores do evento em Uberlândia se preparam para receber um público de até cinco mil pessoas.





Um palanque foi montado em uma área externa da Unitri. O palco é ladeado por um telão que já exibe o slogan "cola no Kalil", que embala a pré-campanha pessedista.





"Será o primeiro encontro do PT com a militância do PSD. Já trabalhávamos com outros partidos, como o PSB. Agora, mais gente se incorpora", diz Machado, que além de ter sido parlamentar, foi prefeito uberlandense.





Trunfos para receber Lula e Kalil





No mês passado, antes da aliança entre PT e PSD ser oficializada, Lula passou por Belo Horizonte, Contagem (Região Metropolitana) e Juiz de Fora (Zona da Mata). Agora, a favor de Uberlândia, pesou o fato de tratar-se de um município de referência no Triângulo.





A presença, na cidade, de representantes dos "opostos" que unem a produção agrícola também foi levada em conta.





"Podemos mostrar que é possível a convivência entre agronegócio, de exportação, e agricultura familiar - que de fato põe comida na mesa do povo", sustenta Machado.





No segundo turno da eleição de 2018, Jair Bolsonaro - hoje no PL, mas à época no PSL - venceu Fernando Haddad, do PT, por 63,03% a 39,97% dos votos válidos.





Integrante do Movimento Nacional Evangélico, Gilmar Machado também aposta nas agendas de Lula para conquistar apoio dos pentecostais.





"Respeitamos os líderes evangélicos, mas nossa orientação é de, enquanto eles falam no púlpito, conversar com o público embaixo. Dessa forma, vamos surpreender Bolsonaro, que está achando estar com nosso povo".





Lula vai, Kalil fica





A equipe do PT mineiro informou que Lula deixa Uberlândia logo após o evento com os correligionários no estado. Ele viajará para o Nordeste, onde assumiu compromissos em Natal (RN), Maceió (AL) e Aracaju (SE).





Kalil, por sua vez, descerá do palanque e seguirá para um jantar com empresários do setor sucroalcooleiro.