Zema promete reforço policial em Uberlândia

Governo promete novo batalhão da PM e mais viaturas para reforçar o policiamento no município (foto: Marcos Vieira/EM/D.A.Press )

O governador Romeu Zema (Novo) anunciou, nesta quarta-feira (15/06), reforço à segurança pública de Uberlândia. O comunicado foi feito por meio do Twitter, no mesmo dia que os pré-candidatos à Presidência da República, Lula (PT), e ao governo de Minas, Alexandre Kalil (PSD), visitam a cidade do Triângulo.