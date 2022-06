Lula e Kalil em Uberlândia: 'Tranquem as portas', diz deputado bolsonarista

Deputado estadual Bruno Engler durante discurso na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press)



Pré-candidatos ao Governo de Minas e à Presidência da República nas eleições de 2022, Kalil e Lula vão lançar a aliança para o pleito deste ano em evento numa faculdade privada. O deputado estadual Bruno Engler (PL) foi às redes sociais para criticar o encontro na tarde desta quarta-feira (15/6) entre Lula (PSD) e Kalil (PT) em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.Pré-candidatos ao Governo de Minas e à Presidência da República nas eleições de 2022, Kalil e Lula vão lançar a aliança para o pleito deste ano em evento numa faculdade privada.





Engler também foi criticado pela resposta que deu. "Tá com medo né, deputado? O bolsonarismo não tem nada a apresentar pro povo brasileiro. A carga tributária bateu o recorde de 33,9% do PIB. Nos últimos 12 meses, a inflação atingiu 11,3%, o maior patamar desde 1994", escreveu um usuário. "Amigos de Uberlândia... tranquem as portas e coloquem as carteiras no bolso da frente! Atenção total!", afirmou o bolsonarista, em comentário feito nas redes sociais. O deputado é aliado de Jair Bolsonaro (PL), presidente da República e pré-candidato à reeleição.Engler também foi criticado pela resposta que deu. "Tá com medo né, deputado? O bolsonarismo não tem nada a apresentar pro povo brasileiro. A carga tributária bateu o recorde de 33,9% do PIB. Nos últimos 12 meses, a inflação atingiu 11,3%, o maior patamar desde 1994", escreveu um usuário.





Esta será a primeira vez que Kalil e Lula dividirão palanque . A aliança entre eles foi sacramentada em 19 de maio deste ano e, desde então, o lançamento da parceria estava sendo organizada.





Com o movimento, o deputado estadual André Quintão (PT) foi colocado como vice-governador na chapa encabeçada por Kalil no lugar do também parlamentar mineiro Agostinho Patrus (PSD). Já o PSD ficou com a disputa ao Senado, com Alexandre Silveira (PSD-MG) na corrida eleitoral.

Eleições

Além de Kalil, Romeu Zema (Novo), Miguel Corrêa (PDT), Carlos Viana (PL), Miguel Corrêa (PDT), Marcus Pestana (PSDB), Renata Regina (PCB), Lorene Figueiredo (Psol) e Saraiva Felipe (PSB) se colocam como pré-candidatos na disputa pelo governo mineiro.





Já à Presidência da República, Ciro Gomes (PDT), André Janones (Avante), Simone Tebet (MDB), Vera Lúcia (PSTU), Pablo Marçal (Pros), Eymael (DC), Felipe d'Ávila (Novo), Sofia Manzano (PCB), Luciano Bivar (União) e Leonardo Péricles (UP) são outros nomes tidos como pré-candidatos.





As eleições acontecem em 2 de outubro. Caso necessário segundo turno, ele ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.