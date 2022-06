Lula e Kalil: drone atira fezes e urina em público de Uberlândia

Lula e Alexandre Kalil (PSD), seu pré-candidato ao governo do estado estarão em um evento em Uberlândia hoje (foto: Leandro Couri/EM/DA press)

Um drone atirou fezes e urina em parte do público que aguarda um evento com Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Alexandre Kalil (PSD) nesta quarta-feira (15/6), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Os dejetos foram jogados por volta das 16h30.





Como mostrou mais cedo o Estado de Minas, grupos apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) espalharam cartazes com críticas a Lula e em apoio ao presidente da República





Por causa do estrago feito, alguns militantes que aguardavam Lula deixaram o espaço para comprar camisas temáticas do ex-presidente e, assim, jogar fora as roupas atingidas pelas fezes.





Lula, que vai disputar a presidência da Repúbica, e Kalil, pré-candidato ao governo de Minas, são aguardados no Centro Universitário do Triângulo (Unitri). Será o primeiro ato público da dupla desde que a dobradinha PT-PSD em Minas foi anunciada.

A organização do ato espera até cinco mil pessoas. Do lado de fora, alguns apoiadores de Bolsonaro, vestidos em verde e amarelo, agitam bandeiras do Brasil e gritam algumas palavras de ordem.