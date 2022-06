'Lula na cadeia', diz prefeito de Divinópolis em cerimônia com Zema

Governador Romeu Zema e prefeito de Divinópolis, Gleidson Azevedo, estiveram na cerimônia de entrega de viaturas à PM. (foto: Amanda Quintiliano/Esp. EM D.A Press)

Cobranças a Zema

'Sabotagem'

O prefeito de Divinópolis, Gleidson Azevedo (PSC), atacou o pré-candidato a presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em cerimônia nesta quarta-feira (15/6) que contou com a presença do governador Romeu Zema (Novo) na cidade do Centro-Oeste de Minas. Instigado por um membro da plateia, o chefe do Executivo municipal disse que Lula não deveria ter saído da cadeia.“Lula na cadeia. Não devia nem ter saído”, declarou, após ser interrompido por uma pessoa que disparou: "PT nunca mais".A declaração foi dada durante a entrega de 29 viaturas para a Polícia Militar (PM). Em pronunciamento, Azevedo relembrou a visita do ex-governador Fernando Pimentel (PT) a Divinópolis em 2017.À época, ele se envolveu em polêmica com o então vereador Cleitinho Azevedo (PSC), hoje deputado estadual e pré-candidato ao Senado. O parlamentar interrompeu a fala do petista e, gritando, o culpou de “quebrar” o estado.Sustentando a fala do irmão, o prefeito de Divinópolis voltou a dizer que Minas Gerais "quebrou" por causa do PT. “Essa turma de esquerda que está querendo voltar”.A fala foi um ensaio para defender a reeleição de Zema. O pré-candidato tem como um dos oponentes o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), que divide palanque com Lula (PT) e deverá ter como vice o deputado estadual André Quintão, também petista.Ao mesmo tempo que saiu em defesa do governador, Gleidson cobrou a conclusão do hospital regional. Segundo Azevedo, as visitas de Zema a Divinópolis não resolveram nada até o momento. Esta é a segunda em menos de três meses.“A gente colou o senhor como governador por saber da eficiência, desburocratização, para fazer gestão. Só que quando a gente vai falar de hospital, de vida, não pode falar de números, tem que fazer o que for e estou vendo uma burocracia tremenda”, comentou.Gleidson Azevedo acusou “servidores de esquerda” de travar a retomada das obras. “Tem uma equipe técnica atrás de você e as vezes tem gente de esquerda lá atrás e o senhor não sabe, às vezes, é servidor de esquerda que está travando este hospital”.Na mesma cerimônia, o governador antecipou que as obras devem ser retomadas até dezembro deste ano e citou os entraves burocráticos responsáveis por atrasar a publicação do edital.Sem se aprofundar na declaração de Azevedo, Zema disse apenas que pode ter “até sabotagem” ao Hospital Regional.“Pode ter até o que o prefeito disse, pode até ter sabotagem, porque o processo está se arrastando”, enfatizou.Na sequência, o governador citou fatores que impactam no atraso para a retomada das obras. “O próprio prefeito e o presidente da Câmara sabem que votar na Câmara, para ter sanção, não é de um dia para o outro”.Entre as condições para conclusão da unidade que atenderá a macrorregião Oeste está a estadualização do terreno, ainda em processo e que dependerá da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).Entre as divergências detectadas estão a metragem da construção e a reprovação das contas do município - diferença de R$ 13 milhões entre o repassado pelo Estado e o executado na obra.