Secretária diz que Segov autorizou compras de R$ 17 milhões em Divinópolis

A secretária de Educação Andreia Dimas disse que a participação da pasta foi apenas pedagógica (foto: Divulgação/Câmara Divinópolis)

No centro da polêmica envolvendo gastos milionários com a Secretaria Municipal de Educação de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, a secretária afastada do cargo, Andreia Dimas, foi a primeira a ser ouvida nesta sexta-feira (27/5). Ela revelou à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que as compras de R$ 17,5 milhões foram autorizadas pela Secretaria de Governo (Segov).A pasta é liderada pela vice-prefeita, Janete Aparecida (PSC), já listada para ser ouvida. Também participaram do processo, segundo Andreia, a Secretaria Municipal de Administração, gerida por Thiago Nunes, além da procuradoria e controladoria com pareceres jurídicos.O município aderiu a seis atas de consórcios e a uma de prefeitura para a aquisição de mobiliários, brinquedos, notebooks e laboratórios de matemática e ciências da natureza. Foram empenhados na operação, segundo o Portal da Transparência, R$ 17.510.834,80.Andreia Dimas afirmou que a modalidade de contratação foi definida em função do curto prazo para a abertura de processo licitatório. Somente em setembro do ano passado ficou acertado que a pasta cumpriria o índice mínimo constitucional de 25%, com base em orientação da Secretaria Municipal de Fazenda. A decisão partiu, segundo ela, da Segov.A partir daí foi elaborada uma lista prévia dos itens a serem comprados com base na demanda colhida por meio de ofícios enviados pelas direções das escolas ao longo do ano passado e em contato com elas. A prioridade seria para reformas estruturais, mas não havia engenheiro disponível para a elaboração do projeto e nem tempo suficiente para a licitação.Nem todos os itens elencados por diretores na lista prévia foram adquiridos. Setores internos da Secretaria de Educação elaboraram a relação final e posteriormente enviaram à Secretaria de Governo para autorização. “Nenhuma compra no município é realizada sem a autorização dela. Encaminhamos as nossas solicitações com a justificativa técnica do por que fazer aquela aquisição”, destacou Andreia.