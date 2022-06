Eduardo Bolsonaro ironiza formandos pró-Lula: 'rouba e não faz'

AM

Eduardo usou as redes sociais para criticar universitários pró-Lula (foto: Paulo Sérgio/Câmara dos Deputados ) jingle do ex-presidente e pré-candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em uma formatura.



O filho do presidente Jair Bolsonaro (PL) e deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) publicou, nesta terça-feira (14/6), um vídeo, que acabou viralizando, onde estudantes tocavam odo ex-presidente e pré-candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em uma formatura.

Já gente sem pudor de dizer que apóia político que rouba, mas faz.



Mas apoiar político que rouba e não faz, ainda mais festejando desse jeito, é a 1ª vez.



Formatura de direito da universidade federal do Sergipe. pic.twitter.com/RRKikwUYcE %u2014 Eduardo Bolsonaro%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@BolsonaroSP) June 14, 2022

Em vídeo postado no Twitter, estudantes de Direito comemoram a colação de grau em cima de um palco ao som de “Lula lá” — canção composta por Hilton Acioli para o segundo turno da campanha presidencial de Lula (PT) em 1989, e atualizada para a campanha deste ano de 2022.

Além do jingle tocado, os formandos ainda exibiram bandeiras com a foto do ex-presidente.





Lula compartilhou o vídeo nas redes sociais. “Parabéns aos formados”, escreveu.