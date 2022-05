Vídeo: o que significa anular o voto na eleição?

Além de votar em um partido ou candidato na urna, os eleitores têm a opção de anular ou votar em branco, mas estas duas últimas opções são diferentes e nem sempre são de fácil entendimento para todos. Neste segundo vídeo da série especial "Beabá da Política", do, explicamos o que significa na prática a anulação do voto e como ela se difere do voto em branco.