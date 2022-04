Veja o passo a passo de como tirar o primeiro título de eleitor

A partir dos 16 anos, brasileiros podem tirar título de eleitor de forma simples e on-line. O primeiro vídeo da série especial "Beabá de Política", do Estado de Minas, explica como fazer para ter o documento emitido que permite votar nesta e nas próximas eleições. E fique atento: quem quiser tirar o título tem até o dia 4 de maio para seguir este passo a passo.







1° PASSO Digitalize os seguintes documentos:

Documento oficial de identidade com foto frente e verso.

Comprovante recente de residência.

Para homens, o comprovante de quitação do serviço militar. O documento é exigido a partir dos 18 anos até 31 de dezembro do ano em que o solicitante completar 45 anos.



As imagens digitalizadas precisam estar nítidas e a pessoa não pode aparecer nelas usando adereços ou acessórios. Também é necessário uma selfie segurando o documento oficial de identidade, mostrando a frente que tem a foto.





2° PASSO

(foto: Reprodução/TSE)



3° PASSO Na página Título Net, no campo "Título de Eleitor" clique em "Não tenho"

(foto: Reprodução/TSE)



4° PASSO

Preencha todos os dados, como o nome completo, e-mail, número do RG e local de nascimento.





5° PASSO (foto: Reprodução/TSE) Após o envio de todos os dados e das imagens, o requerimento será analisado pela Justiça Eleitoral e a situação do pedido pode ser acompanhada pelo próprio site.





6° PASSO

Com a confirmação do requerimento, você pode baixar o aplicativo e-título no celular e apresentá-lo na data e horário da votação.

Acesse a página Título Net, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)