Fiat Fastback: primeiro SUV Coupé da marca quer dominar mercado

Quem é apaixonado por carros sabe que a Fiat é uma das marcas de carros mais importantes e renomadas do mundo. Ao longo dos seus 46 anos, a montadora italiana, que possui sede brasileira instalada em Betim, Minas Gerais, criou história com veículos de diversos modelos e segmentos.

Como não poderia deixar de ser, dessa vez a Fiat se reinventa com o mais importante lançamento dos últimos anos: o Fastback, seu primeiro SUV Coupé . Sua história começou com um carro conceito apresentado no Salão do Automóvel de São Paulo em 2018, que foi bastante elogiado e serviu como inspiração para o desenvolvimento do carro lançado agora.

Totalmente projetado e fabricado no Brasil, o modelo, que já é o maior representante do reposicionamento da marca, foi desenvolvido para ser a combinação do melhor de cada segmento do mercado automotivo. Inclusive, o próprio termo “fastback” faz referência a uma categoria de carros que possui design fluido e curvas dinâmicas.





Antonio Filosa, vice-presidente executivo da Stellantis, conta um pouco da magia da criação do veículo. “O Fiat Fastback nasce dentro de uma Stellantis já consolidada como ‘House of Brands’. São nove diferentes marcas de automóveis somente na América do Sul. Cada uma dessas marcas, dentre elas a Fiat, tem uma história riquíssima e desempenha um papel importante, fundamental, em nosso grupo. Mas todas usufruem de uma ampla sinergia, a melhor sinergia, que contempla as melhores instalações e as melhores pessoas para fazer os melhores carros do mercado. Isso – e somente isso – fez do Fiat Fastback um produto único. Quando a inovação encontra a paixão, coisas incríveis podem acontecer”, comenta Fisola.

Primeiro SUV Coupé da Fiat está disponível em três versões

Disponível em três versões, o Fastback apresenta uma lista ampla de itens de série, além de muita tecnologia, conforto e design para quem ama carros robustos. O segundo SUV da marca fabricado no Brasil se junta ao Fiat Pulse, lançado no ano passado, para integrar e enriquecer esse segmento de mercado que cresce continuamente na preferência dos brasileiros.

E mais: o lançamento coloca a Fiat no mercado dos SUVs Coupé. Isso significa que o Fastback é o primeiro veículo da marca a ocupar essa categoria e ele ainda será o topo de gama da linha de carros de passeio da montadora.

Conheça as 3 versões e os preços disponíveis

Fastback Audace Turbo 200 Flex AT





A versão Audace possui motor Turbo 200, câmbio CVT e diversos itens de série, como ADAS (frenagem automática de emergência, alerta de mudança de faixa e comutação automática dos faróis), controle de estabilidade e tração, airbags frontais e laterais de tórax e cabeça, rodas de liga leve de 17”, freio de mão eletrônico com Auto Hold, ar-condicionado automático e digital, paddle shifters (borboleta no volante), sensor e câmera de estacionamento traseiros, wireless charger, central multimídia com tela de 8,4” com pareamento sem fio, carregador por indução e faróis e lanternas Full LED.

Preço sugerido (exceto em São Paulo e na Zona Franca de Manaus): R$ 129.990,00

Fastback Impetus Turbo 200 Flex AT





Além dos itens presentes no Audace, a versão Impetus traz bancos revestidos em couro, acabamento interno escurecido, sensor de estacionamento dianteiro, pintura bicolor com teto em preto, faróis de neblina dianteiros com função cornering lamps, roda esportiva com acabamento diamantado de 18", retrovisores externos com rebatimento elétrico, tapetes de carpete, painel de instrumentos 7" Full Digital e central multimídia com tela de 10,1", Apple Carplay e Android Auto sem fio.

Preço sugerido (exceto em São Paulo e na Zona Franca de Manaus): R$ 139.990,00

Fastback Limited Edition Powered by Abarth Turbo 270 Flex AT





A edição limitada Abarth possui motor Turbo 270 e câmbio automático de 6 marchas. Além de todos itens disponíveis nas outras versões, ele também conta com rodas esportivas de liga leve 18", badges "Limited Edition" nos para-lamas dianteiros e a marca "Powered by Abarth" anexada no cofre do motor e na tampa do porta-malas.

Preço sugerido (exceto em São Paulo e na Zona Franca de Manaus): R$ 149.990,00

Design imponente, clássico e autêntico

possui design imponente, autêntico e com o clássico toque ítalo-brasileiro da Fiat, desenvolvido no Design Center de Betim, em Minas Gerais. E o resultado é realmente surpreendente. O Fastback é mais do que apenas um carro:, desenvolvido no Design Center de Betim, em Minas Gerais. E o resultado é realmente surpreendente.

A posição de dirigir é elevada e confortável, misturada a um interior tecnológico, luxuoso e espaçoso. O design externo é clean, esportivo e futurista, assim como todo o surpreendente pacote de itens que o veículo carrega.

O modelo está disponível em seis cores: Preto Vulcano, Branco Banchisa, Cinza Strato, Prata Bari, Cinza Silverstone e Vermelho Monte Carlo (esta última como opção exclusiva da versão Limited Edition Powered by Abarth).

Um dos carros mais seguros produzidos no Brasil





Garantindo máxima segurança para motorista e passageiros, o Fastback foi desenvolvido sobre a plataforma MLA (Modular Architecture), uma das mais modernas e versáteis da Stellantis. O resultado disso é que a carroceria é composta por 87% de aço de alta e ultra resistência, que dissipa melhor a energia do impacto em caso de colisão. Além disso, o veículo possui quatro airbags que fazem dupla função, protegendo a cabeça e o tórax.

Tecnologia avançada em um carro cheio de funcionalidades

O Fastback é repleto de tecnologias e modernos itens de série. Alguns exemplos são os sistemas avançados de assistência à direção, freio de mão eletrônico, Auto Hold (que mantém o freio acionado após retirar o pé do pedal), paddle shifters, cluster full digital, central multimídia com o Fiat Connect////Me (plataforma exclusiva da marca), wireless charger, navegação embarcada com trânsito em tempo real, função TC+ (que garante melhor frenagem em condições de baixa aderência), controle de estabilidade, câmera de ré, ar-condicionado automático digital e o novo Sound Design da Fiat.

Saiba como funciona a garantia de compra

Com três anos de garantia, o Fastback tem a cesta de peças mais acessível entre os concorrentes, sendo até 47% melhor nas versões com motor Turbo 200 e até 38% melhor na versão com Turbo 270.

O veículo oferece três opções de pacotes de manutenção que podem ser adquiridos na hora da compra. São eles o plano Tranquilidade, que inclui três revisões programadas; o plano Proteção, que traz as revisões e a cobertura de itens de desgaste, palheta de parabrisa, oxi-sanitização, alinhamento e balanceamento; e o plano Segurança, que inclui todos os itens anteriores e um ano de garantia adicional.

Fábrica de Betim: importante para Minas, importante para o Brasil

Inaugurado em 9 de julho de 1976, o Polo Automotivo Stellantis de Betim é a maior fábrica de veículos da América Latina e uma das maiores do mundo. De lá, saem os veículos mais vendidos do Brasil, como Strada, Argo, Mobi, Pulse e o novo Fastback.

Ao longo do tempo, o complexo vem recebendo investimentos e atraindo muitos fornecedores. Hoje, ele reúne mais de 120 fornecedores de materiais diretos em torno da cidade, o que permitiu à Fiat operar nos sistemas Just In Time (JIT) e Just In Sequence (JIS) e impulsionou a economia de Minas Gerais, diversificando o parque industrial mineiro e aumentando o número de empregos no estado.





Empregando cerca de 13 mil pessoas, a fábrica ocupa uma área de 2,2 milhões de metros quadrados e tem capacidade para produzir 700 mil automóveis leves e comerciais por ano e 1,3 milhão de unidades de motores e transmissões.





Hoje, a Fiat vive um momento de ouro: a marca é líder de mercado no Brasil, está com o portfólio renovado e ainda prepara muitas outras novidades. Além disso, sua rede de concessionárias está repaginada e a experiência do consumidor anda cada vez melhor. São detalhes que fazem toda a diferença para o cliente.

Confira o ciclo de produção dos veículos na fábrica





O desenvolvimento de um automóvel na Stellantis passa por sete fases: conceito, definição de estratégia de produto, definição de parâmetros, desenvolvimento técnico, desenvolvimento de ferramental, verificação de processos e produção.





Tudo se inicia no Hub Center, onde acontece o planejamento e as definições de marca, produto e mercado. Essas ideias se materializam no Design Center e no Tech Center, onde elas ganham beleza e funcionalidades mecânicas.





No Development Center, as ideias, desenhos e conceitos são avaliados para entender a viabilidade do projeto. No Virtual Center são feitas as validações e a Manufatura desenvolve os ferramentais para a produção do novo veículo. No Component Center os itens do novo veículo são avaliados e o protótipo é validado e testado no Safety Center.





Depois de todo esse processo, começa a fase de pré-série com a produção do novo modelo, que é submetido à homologação junto a órgãos governamentais. Caso aprovado, a produção aumenta e o carro já pode ser lançado.

