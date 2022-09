O que é o Centrão e qual é a origem desse termo?

"Eu faço parte do Centrão" ou "eu não irei me aliar ao Centrão". De promessas de campanha a compromissos firmados após a eleição, a história brasileira é marcada por frases que trazem sempre à tona um termo que tenta resumir em uma palavra um grupo amplo de partidos. Muitos deles são berços de personagens políticos de destaque na história recente. Este 21° vídeo da série especial "Beabá da Política", do Estado de Minas, explica o que de fato é o centro e como estar com ele pode ser essencial para garantir a governabilidade. "Eu faço parte do Centrão" ou "eu não irei me aliar ao Centrão". De promessas de campanha a compromissos firmados após a eleição, a história brasileira é marcada por frases que trazem sempre à tona um termo que tenta resumir em uma palavra um grupo amplo de partidos. Muitos deles são berços de personagens políticos de destaque na história recente. Este 21° vídeo da série especial "Beabá da Política", do, explica o que de fato é o centro e como estar com ele pode ser essencial para garantir a governabilidade.













Políticos de partidos do Centrão são dos mais diferentes estados brasileiros, portanto, podem ajudar um candidato a ter mais presena em uma determinada localidade onde eles são predominantes. Muitos governantes tentaram se afastar desses partidos, com a alegação de que assim não fariam parte da chamada "velha política".







Origem do termo Centrão