Vídeo: qual a diferença entre Senado e Câmara?

No Brasil, o Poder Legislativo é organizado na modalidade bicameral, que é constituída pela Câmara dos Deputados e o Senado. Em Brasília, uma solução arquitetônica na construção da capital ajuda a entender quem é quem no prédio que representa o Congresso Nacional. A cúpula virada para cima é a casa dos deputados, enquanto a virada para baixo é onde ficam os senadores.

Senado e Câmara fazem parte do Poder Legislativo, mas possuem funções diferentes; o quarto vídeo da série especial “Beabá da Política”, do jornal, se debruça sobre as diferentes atribuições das cúpulas. O Legislativo tem por função criar leis, fiscalizar e representar a população. Na teoria, eles devem fazer isso mediando conflitos e demandas sociais, participando da formulação de políticas públicas, entre outras funções.