O presidente que gera dificuldades

Júlio César Cardoso

Balneário Camboriú – SC





"Bolsonaro é o caos personificado que dificulta o combate uníssono à pandemia do novo coronavírus no Brasil. Em vez de afastar divergências políticas neste grave momento e demonstrar solidariedade com prefeitos e governadores de todo o país, para juntos enfrentarem o vírus invisível que já matou milhares de brasileiros, prefere manter a sua empáfia de presidente todo-poderoso a se submeter com humildade às recomendações da comunidade médica e científica brasileira e mundial."