'Beabá da Política': vídeos traduzem conceitos políticos de forma simples

Série especial do Estado de Minas e Portal Uai traz um guia para eleitores jovens – e para aqueles que andaram afastados de conceitos políticos – que explica tudo que você precisa saber antes das eleições para votar de forma consciente. Como tirar o primeiro título de eleitor? Quais as funções de um presidente da República? Qual a origem das expressões direita e esquerda? O "Beabá da Política" vai te explicar a partir de hoje.





Estado de Minas e no Portal Uai e os vídeos em nossos perfis no Instagram, Kwai e YouTube. A série reuniu as principais dúvidas sobre eleições em 22 vídeos e reportagens que respondem essas perguntas de forma direta e fácil de entender. Uma demanda cada vez maior, principalmente entre o eleitorado brasileiro mais jovem. As reportagens estão disponíveis no site doe no Portal Uai e os vídeos em nossos perfis no TikTok





O relatório "Juventude e democracia na América Latina", publicado pela Fundação Luminate , em janeiro de 2022, analisou como os jovens de quatro países latino-americanos (Colômbia, México, Brasil e Argentina) se relacionam com as informações, fake news e com a política de modo geral. O estudo, especialmente a parte brasileira, mostra que a política é vista como corrompida e envelhecida. E que por isso há uma tendência de buscar novidades e transparência (prestação de contas) via redes sociais.





Busca por conceitos básicos de política

Conforme a pesquisa, muitos jovens usam as redes sociais para se informarem. Segundo Esther Solano, professora da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e uma das coordenadoras do estudo, eles, porém, têm pouco conhecimento do funcionamento básico dos Três Poderes. E essa falta de entendimento acaba, por muitas vezes, afastando os mais jovens das votações e de discussões sobre o papel dos políticos.





