Leis eleitorais miram internet no período pré-campanha. Confira regras

Período pré-campanha tem regras antes do início oficial, em agosto (foto: Marcelo Lelis/EM/D.A Press)

As novas formas de campanha eleitoral miram no ambiente digital como maior trunfo no pleito de 2022. Faltando menos de 100 dias para o início do período, os candidatos deverão fazer uma série de adaptações para evitar problemas com a legislação. A Justiça Eleitoral teme repetir os mesmos erros das eleições de 2018.



A propaganda eleitoral é permitida a partir de 16 de agosto. Os que pretendem disputar as eleições em outubro já estão participando de eventos e reuniões e fazendo discursos, mas existem algumas restrições até começar o período oficial.



O advogado Cristiano Vilela, especialista em direito eleitoral, explica como a lei prevê o envio maciço de material. “O disparo em massa de conteúdo eleitoral por meio de mensagens de texto, sem o consentimento prévio do destinatário, é ilegal e pode ser punido como abuso de poder econômico e propaganda irregular, podendo inclusive acarretar na cassação do registro da candidatura e na inelegibilidade”, ressaltou.



Campanha eleitoral antecipada

Uso de dinheiro público

Manifestações políticas



Qualquer pessoa física pode declarar apoio a um candidato, partido ou federação. Por outro lado, é expressamente proibido que uma empresa ou associação coloque propaganda eleitoral em suas instalações físicas. A legislação ainda proíbe que seja realizada propaganda em bens públicos.



Segundo Dinis, mesmo com todas as regras impostas, a campanha deste ano deve ser marcada pela tensão e polaridade. “Com muitos ataques, especialmente pelas redes sociais, além da desinformação, que apesar dos esforços do Tribunal Superior Eleitoral e de setores da sociedade civil comprometidos com a democracia, poderão influenciar o voto até outubro”, destaca.

A propaganda eleitoral antecipada é motivo de polêmica em todos os anos de votação. O presidente Jair Bolsonaro (PL) é alvo de representações em torno do assunto. O PT protocolou, em janeiro, duas novas ações no TSE por campanha antecipada citando a presença do chefe do Executivo em eventos religiosos.Outras ações mais recentes se referem às motociatas realizadas pelo presidente em diferentes cidades. Para a sigla, Bolsonaro “se aproveitou da oportunidade para promover um verdadeiro comício”. O evento, segundo os advogados, é “uma das mais tradicionais formas de impulsionamento e alavancagem de campanha, mas que, obviamente, é vedado nesse período, e pode indicar ter havido benefícios financeiros indevidos ao candidato na disputa eleitoral”.Na avaliação do analista político e advogado eleitoral Melillo Dinis, a campanha antecipada se configura quando há pedido explícito de voto. “Mas a depender da quantidade de uso do dinheiro público, pode significar abuso de poder político e econômico”, destacou.O advogado Cristiano Vilela partilha da mesma interpretação. “As motociatas, assim como outros atos políticos como o recente evento de 1º de Maio, são manifestações políticas, mas não são eleitorais”, observou.Outros atos proibidos antes do início do período eleitoral são a concessão de entrevista a programas de televisão sem que ela esteja inserida no contexto de debate político ou caso ela não tenha teor jornalístico. Os partidos também não podem transmitir as prévias partidárias por emissoras de rádio e TV.A respeito do posicionamento individual, a lei não prevê vedação à atividade política das pessoas que participam de entidades ou empresas. A manifestação e a participação política individual é livre. A propaganda em bens particulares, como carro, por exemplo, deve ser espontânea e gratuita. Não é permitido receber dinheiro ou qualquer outra vantagem de candidato ou partido para fixar a publicidade.