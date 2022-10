Lula x Bolsonaro: veja como votou cada estado do Brasil

No primeiro turno, Lula venceu em 14 estados enquanto Bolsonaro venceu em 12 e no Distrito Federal (foto: Fotomontagem/Redes Sociais)

Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que venceu as eleições presidenciais de 2022 neste domingo (30/10), foi o candidato mais votado em 13 das 27 unidades federativas do Brasil. Enquanto isso, seu adversário, o presidente Jair Bolsonaro (PL), venceu em 13 estados e no Distrito Federal. O novo mandato se inicia a partir de 1º de janeiro de 2023.





Em São Paulo, maior colégio eleitoral do país, Bolsonaro venceu de novo. Enquanto isso, no Nordeste, Lula repetiu a vitória em todos os estados. Por outro lado, no Sul e no Centro-Oeste, o atual presidente gabaritou, mais uma vez.

Observação: A matéria será atualizada quando a apuração das urnas for finalizada.

Sudeste

Espírito Santo: Bolsonaro 58,04% x 41,96% Lula

Minas Gerais: Lula 50,20% x 49,80% Bolsonaro

Rio de Janeiro: Bolsonaro 56,53% x 43,47% Lula

São Paulo: Bolsonaro 55,24% x 44,76% Lula

Sul

Paraná: Bolsonaro 62,40% x 37,60% Lula

Rio Grande do Sul: Bolsonaro 56,35% x 43,65% Lula

Santa Catarina: Bolsonaro 69,27% x 30,73% Lula

Centro-Oeste

Distrito Federal: Bolsonaro 58,81% x 41,19% Lula

Goiás: Bolsonaro 58,71% x 41,29% Lula

Mato Grosso: Bolsonaro 65,08% x 34,92% Lula

Mato Grosso do Sul: Bolsonaro 59,49% x 40,51% Lula

Norte

Acre: Bolsonaro 70,30% x 29,70% Lula

Amazonas: Lula 51,06% x 48,94% Bolsonaro

Amapá: Lula 51,39% x 48,61% Bolsonaro

Pará: Lula 54,74% x 45,26% Bolsonaro

Rondônia: Bolsonaro 70,66% x 29,34% Lula

Roraima: Bolsonaro 76,08% x 23,92% Lula

Tocantins: Lula 51,36% x 48,64% Bolsonaro

Nordeste

Alagoas: Lula 58,68% x 41,32% Bolsonaro

Bahia: Lula 72,12% x 27,88% Bolsonaro

Ceará: Lula 69,97% x 30,03% Bolsonaro

Maranhão: Lula 71,09% x 28,91% Bolsonaro

Paraíba: Lula 66,62% x 33,38% Bolsonaro

Pernambuco: Lula 66,93% x 33,07% Bolsonaro

Piauí: Lula 76,84% x 23,16% Bolsonaro

Rio Grande do Norte: Lula 65,1% x 34,9% Bolsonaro

Sergipe: Lula 67,21% x 32,79% Bolsonaro

Na comparação com o primeiro turno, a única diferença foi registrada no Amapá, na Região Norte, onde Lula ganhou no primeiro turno e Bolsonaro venceu no segundo. Até o momento, 16 estados concluíram 100% da apuração das urnas, sendo que a menor diferença foi em Minas Gerais, onde a diferença ficou em menos de 1%.