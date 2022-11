Apoiador de Bolsonaro, Zema pede futuro 'acima das divergências políticas'

Governador mineiro, Romeu Zema votou na manhã deste domingo, em Araxá (foto: Reprodução/Instagram Romeu Zema) Governador de Minas Gerais reeleito em primeiro turno este ano, Romeu Zema (Novo) publicou na tarde deste domingo (30/10) uma mensagem sobre a eleição presidencial. Zema, apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, pediu um futuro "acima das divergências políticas".





"Que o melhor futuro pra nós brasileiros esteja acima das divergências políticas. Somos todos Brasil!", publicou Zema nas redes sociais, em uma imagem na qual aparece tomando café e com a mesma camisa que votou esta manhã. "Sou brasileiro com muito orgulho", diz a roupa.









Na disputa ao Governo de Minas, Zema venceu no primeiro turno com 56,18%. O segundo colocado foi Alexandre Kalil (PSD), candidato apoiado por Lula, com 35,08%. Carlos Viana (PL) ficou em terceiro, com 7,23% dos votos válidos.





No primeiro turno, Lula teve 48,29% dos votos válidos em Minas, contra 43,60% de Bolsonaro. Já em âmbito nacional, o candidato do PT teve 48,43%, enquanto o atual presidente conseguiu 43,20%. A votação deste domingo se encerra às 17h, com início da apuração na sequência.





Zema apoiou Felipe d'Ávila (Novo) para a Presidência da República no primeiro turno - foi o sexto colocado, com 0,47%. Com isso, Bolsonaro teve como cabo eleitoral oficial no primeiro turno em Minas Carlos Viana. Dois dias depois do primeiro turno, em 2 de outubro, Zema anunciou apoio a Bolsonaro.