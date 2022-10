Votação no exterior: Lula ganha em nove países e Bolsonaro em quatro

Em alguns países, as urnas eletrônicas já foram fechadas e o boletim de contagem de votos disponibilizado. O documento apresenta apenas os resultados preliminares. Já é possível conferir as parciais da Nova Zelândia, Austrália, Coréia do Sul, Japão, Timor Leste, Filipinas, Malásia, Singapura, Taiwan, Indonésia, Tailândia, Vietnã, Índia, Nepal, Omã e Angola países onde a votação já foi concluída. O resultado oficial ainda não foi divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF), que está responsável pela coordenação das eleições no exterior em 2022, informou que Justiça Eleitoral só divulga as informações a partir das 17h . O que é possível conferir até o momento são os relatórios emitidos ao fim das votações. Os eleitores que votam no exterior usaram as redes sociais para divulgar os boletins das zonas eleitorais.