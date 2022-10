Zema vota em Araxá: 'Quem for eleito, eu estarei dialogando'

Zema vota em sua terra natal e reforça apoio ao candidato Jair Bolsonaro (foto: Talyson Oliveira / Esp. EM)

O governador Romeu Zema (Novo) votou na manhã deste domingo (30/10), pelo segundo turno das eleições presidenciais, em Araxá, no Alto Paranaíba. Após deixar a sessão na Escola Municipal Delfim Moreira, por volta das 8h40, Zema, em entrevista à imprensa, reforçou o seu apoio ao candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL), mas afirmou que também vai dialogar com Lula, caso o candidato do PT seja eleito.

“Desde o meu segundo dia como governador reeleito, eu demonstrei o meu apoio à reeleição do presidente Bolsonaro, porque acredito que ele é a melhor opção para o Brasil e para Minas. Mas, independentemente de quem for eleito, eu estarei dialogando e principalmente cobrando os avanços que nós precisamos: reforma tributária, reforma administrativa e também uma reforma política. O presidente Bolsonaro já assumiu o compromisso com o metrô [de Belo Horizonte], de duplicar BRs importantes aqui. E caso seja eleito o Lula, nós também estaremos cobrando”, declarou.

Durante sua fala, Zema comentou ainda sobre o protagonismo que o Estado está tendo no pleito para presidente.

“Minas Gerais assumiu um protagonismo muito maior nessa eleição. Nós tivemos muitas visitas dos candidatos e dos representantes dos candidatos, dos respectivos vices e também de apoiadores, o que demonstra a importância do nosso estado no cenário nacional. E, geralmente, quem vai bem aqui, vai bem no Brasil. Talvez o raciocínio seja até o inverso, quem vai bem no Brasil, vai bem aqui, porque aqui é uma amostra”, disse.

Zema segue para Belo Horizonte, onde se reúne com apoiadores no fim da tarde deste domingo, para acompanhar a apuração da eleição presidencial.