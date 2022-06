Bolsonaro: 'Chega de bananas e demagogos na política brasileira'

Presidente Jair Bolsonaro criticou ministros do STF (foto: Alan Santos/PR)



Bolsonaro disparou críticas à possível aprovação de um novo marco temporal na Bolsonaro disparou críticas à possível aprovação de um novo marco temporal na demarcação de terras indígenas no Brasil e ameaçou descumprir uma eventual mudança no entendimento judicial.

“Chega de bananas na política brasileira, de demagogos que ficam falando bonito para vocês e por trás fazem outra coisa completamente diferente." O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, nesta terça-feira (14/6), que há “bananas” e “demagogos” na política brasileira. O chefe do Executivo nacional participou da abertura do 5º Fórum de Investimentos Brasil 2022.

Bolsonaro ainda criticou nominalmente os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) que compõem o Tribunal Superior Eleitoral (TSE): Edson Fachin, Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes.





“Os morros do Rio, onde o Fachin disse que a polícia não pode entrar nem sobrevoar com helicópteros, estão cheios de fuzis, viraram um refúgio da bandidagem do Brasil todo. Parabéns, ministro Fachin. Tremenda colaboração com o narcotráfico, com a bandidagem de maneira general. Ora, isso é mentira? É fake news ou é verdade? ‘Ah, não podemos criticar decisões’. Por que não? Quem eles pensam que são?”, disse.





O ministro Fachin é o relator de uma ação que determinou a elaboração de um plano para reduzir a letalidade policial em comunidades do Rio de Janeiro.





Essa não é a primeira crítica de Bolsonaro ao TSE. O presidente vem levantando suspeitas sobre a lisura das eleições de 2018. Para Bolsonaro, ele foi eleito ainda em primeiro turno.