Zema assina decreto que pode facilitar tombamento da Serra do Curral

(foto: Mateus Parreiras/EM/D.A.Press)

O governador Romeu Zema (NOVO) informou em redes sociais que assinou o decreto que reconhece a Serra do Curral como área de relevante interesse cultural de Minas Gerais. A medida deve acelerar o processo de tombamento.

"A Serra do Curral será preservada (...) Temos dialogado com as cidades envolvidas, órgãos de controle e sociedade civil para acelerar as ações com toda legalidade", afirmou o governador.

Zema disse ainda que "faremos a proteção permanente e com regras claras para que a Serra do Curral atravesse gerações como o cartão postal de BH."





A Serra do Curral será preservada. Assinei o decreto que a reconhece como área de relevante interesse cultural de Minas, agilizando o processo de tombamento.Temos dialogado com as cidades envolvidas, órgãos de controle e sociedade civil para acelerar as ações com toda legalidade. — Romeu Zema (@RomeuZema) June 14, 2022

Reportagem em atualização