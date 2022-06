Insistência em escavar na Serra do Curral já custa R$ 600 mil a mineradora

Fiscais da PBH e guardas municipais interditaram e autuaram a Mina Boa Vista que foi multada por insistir em minerar (foto: Juarez Rodrigues/EM/DA Press)

Cava da mina perfurada pela Gute Sicht em terreno que a PBH afirma estar dentro de área tombada em BH (foto: Mateus Parreiras/EM/D.A.Press)

A insistência da mineradora Gute Sicht de atuar na parte tombada da Serra do Curral está custando caro. Já são oito multas municipais, por degradação ambiental, poluição sonora e descumprir a interdição, somando, até a última terça-feira (07/06), a quantia de R$ 587.979,19. A empresa ainda não se pronunciou.As informações são da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) que, no dia 24 de maio de 2022, interditou a Mina Boa Viagem, onde opera a Gute Sicht, ao constatar que a mineradora estava dentro da parte tombada pelo município da Serra do Curral.A autuação e interdição vieram depois que a reportagem domostrou, em 4 de maio de 2022, que, enquanto as atenções estavam voltadas para a vizinha implantação da Taquaril Mineração S/A (Tamisa), a Gute Sicht causava impactos a áreas tão sensíveis da cadeia montanhosa.A empresa precisou passar por um processo de regularização e celebrou, com a Superintendência Regional de Meio Ambiente Central e Metropolitana (Supram CM), em 11 de maio de 2021, um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que lhe permitiria minerar nos contrafortes da Serra do Curral, na área da Serra do Taquaril, em Sabará.Contudo, fiscais da PBH comprovaram que a atividade avançou sobre a face belo-horizontina que é tombada e não permite atividades degradantes, como a escavação minerária. A administração municipal também afirma não ter sido consultada sobre esse TAC ou outro tipo de permissão.Já no dia seguinte à interdição da mina, os fiscais retornaram e viram que a área continuava sendo minerada e voltaram autuar a empresa, o que ainda se repetiu por outras vezes. Na segunda-feira (06/06), uma comissão devereadores de BH foi impedida por seguranças de vistoriar as atividades da empresa.Em paralelo, a administração municipal requer, por meio de uma Ação Civil Pública (ACP), a paralisação das atividades de mineração no local, sob pena de multa diária de R$ 1 milhão, a reparação integral da área degradada e uma indenização no valor de R$ 20 milhões.Enquanto isso, no caso da Tamisa, deputados estaduais se organizam em comissões para barrar a atividade minerária. A mineradora recebeu sinal sinal verde para minerar a Serra do Curral no dia 30 de abril , por votação de 8 a 4 dos integrantes do Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam), o que foi ratificado, em seguida, pela Secretaria de estado de Meio Ambiente e Desenvovlimento Sustentável (Semad).Os deputados querem, por meio de Projeto de Emenda à Constituição Estadual (PEC), anular as licenças da empresa e promover o tombamento integral da formação montanhosa.A reportagem entrou em contato com a Gute Sicht, mas até o momento não obteve resposta aos questionamentos feitos.