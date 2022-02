Na despedida da presidência do TSE, Barroso defende combate às fake news

AM

Ministro Luís Roberto Barroso em seu discurso de despedida da presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) (foto: Abdias Pinheiro/SECOM/TSE) O ministro Luís Roberto Barroso, ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), defendeu a atuação da Corte e do jornalismo profissional no combate à desinformação nas eleições.

O discurso foi feito em cerimônia de despedida da presidência do TSE, nesta quinta-feira (17/2).





Para Barroso, a revolução tecnológica permitiu que qualquer pessoa pudesse expressar ideias, opiniões e disseminar notícias em um mundo digital. Por isso, ele ressaltou que o combate e a verificação de dados se tornaram algo essencial no século XXI.





"O TSE montou uma estratégia de guerra para combater a desinformação na campanha de 2020. E nunca precisamos tanto do jornalismo profissional... A imprensa profissional é um dos antídotos contra esse mundo da pós-verdade e dos fatos alternativos, disfarces para mentiras e as notícias fraudulentas", acrescentou.





Em meio à polarização política, Barroso ainda defendeu a liberdade dos brasileiros.



"A liberdade de expressão é muito importante e precisa ser protegida, inclusive contra os que a utilizam para destruí-la juntamente com a destruição da democracia. O ódio, a mentira e as ameaças não são protegidas pela liberdade de expressão porque se destinam a silenciar a expressão dos outros", declarou Barroso.

Também no discurso, Barroso disse que "nos últimos tempos" a democracia e as instituições "passaram por ameaças das quais acreditávamos já haver nos livrado".



Durante a fala, ele citou as manifestações em frente ao Exército que pediam a volta da ditadura militar, o desfile de tanques de guerra em Brasília e a ordem para que caças sobrevoassem a Praça dos Três Poderes.