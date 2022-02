Barroso defende a liberdade de expressão em tom crítico a Bolsonaro

Em seu último discurso como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nesta quinta-feira (17/2), o ministro Luís Roberto Barroso, aproveitou para defender a liberdade de expressão e critica aqueles que a utilizam para atacar a democracia. O magistrado relembrou algumas das manifestações, apoiadas pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), no ano passado, que pediam a volta da ditadura militar.

"A liberdade de expressão é muito importante e precisa ser protegida, inclusive contra os que a utilizam para destruí-la juntamente com a destruição da democracia. O ódio, a mentira e as ameaças não são protegidas pela liberdade de expressão porque se destinam a silenciar a expressão dos outros", declarou Barroso.

O ministro destacou o envolvimento do chefe do Executivo em alguns dos ataques que as instituições sofreram ano passado, como o desfile de tanques de guerra na Praça dos Três Poderes , “com claros propósitos intimidatórios”.

"Nos últimos tempos, a democracia e as instituições brasileiras passaram por ameaças das quais acreditávamos já haver nos livrado. Não foram apenas exaltações verbais à ditadura e à tortura , mas ações concretas e preocupantes, que incluíram: comparecimento a manifestação na porta do comando do Exército, na qual se pedia a volta da ditadura militar e o fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal; desfile de tanques de guerra na Praça dos Três Poderes, com claros propósitos intimidatórios”, listou o ministro.