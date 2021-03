Bolsonaro cita intervenção militar e afirma: 'É fácil impor uma ditadura'

Presidente Jair Bolsonaro durante live semanal, nessa quinta-feira (11/03) (foto: Reprodução/Facebook)

Bolsonaristas

A mais recente live do presidente(sem partido), nessa quinta-feira (11/3), colocou a hastagentre as mais bombadas na manhã desta sexta-feira (12/3) na rede social, figurando entre as três primeiras da lista.O trend tropics mostra a reincidência do presidente, que repetidamente vem tocando no assunto de uma possívelno país. No ano passado, Bolsonaro participou de manifestações presenciais . Uma delas em frente ao quartel geral do Exército, em Brasília.Agora, nessa quinta-feira (11/03), seguindo a praxe de suas lives semanais às quintas-feiras, por meio do Facebook, Bolsonaro voltou à carga afirmando que “é fácil impor uma”. Ele ainda deixou no ar a possibilidade de um golpe militar sob o seu comando: “sou chefe das Forças Armadas", ressaltou. Assista abaixo ao vídeo com a live dessa quinta-feira (11/03).Coincidentemente, Bolsonaro subiu o tom depois de uma série de fatos desfavoráveis a seu governo e à sua popularidade.A má gestão em relação a pandemia do novoé o principal fator para a queda da popularidade do governo. Nesta semana, o país superou a trágica marca de mais de duas mil mortes diárias, um recorde. O desemprego crescente e o sistema de saúde à beira de um colapso em várias cidades do país têm sido outros temas delicados para o presidente.No rastro das declarações do presidente, bolsonaristas anunciam para o próximo domingo (14/03) manifestações pelo país. Pela redes sociais, os adeptos de Bolsonaro chamam para que os atos aconteçam a partir das 14h.