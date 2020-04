'Acredito em vocês', diz Bolsonaro a apoiadores pró-intervenção militar

Bolsonaro participou de ato que pediu intervenção militar (foto: Evaristo Sá/AFP) Em apoio às milhares de pessoas que se aglomeraram em frente ao Quartel Geral do Exército, na tarde deste domingo (19/04), o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), subiu em uma caminhonete para agradecer. “Eu estou aqui porque acredito em vocês. Vocês estão porque acreditam no Brasil”, disse. O grupo, que descumpriu as recomendações de isolamento da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do próprio Ministério da Saúde, pede pela intervenção militar.





volta da AI-5, decreto mais duro da ditadura militar. Os apoiadores são a favor do isolamento vertical, aquele que restringe a circulação apenas de grupos mais vulneráveis, como idosos e pessoas com comorbidades. No entanto, vários idosos estavam presentes na manifestação, onde a maioria não usava nenhum tipo de proteção inidividual. Vestindo verde e amarelo e erguendo a bandeira do Brasil, os bolsonaristas também trouxeram faixas pedindo a. Os apoiadores são a favor do isolamento vertical, aquele que restringe a circulação apenas de grupos mais vulneráveis, como idosos e pessoas com comorbidades. No entanto, vários idosos estavam presentes na manifestação, onde a maioria não usava nenhum tipo de proteção inidividual.





Pela manhã, Bolsonaro saiu em direção a 302 Norte, onde moram um dos filhos, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL/SP) e o ministro da cidadania, Onyx Lorenzoni (DEM). Mais tarde, apareceu saudando os apoiadores no QG do Exército. Ele foi recebido com gritos de “mito” e com afirmações de que “nossa bandeira jamais será vermelha”.