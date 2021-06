Bolsonaro volta a atacar jornalista: ''Ridículo, nasça de novo'

(foto: Evaristo Sá/AFP)

O presidente Jair(sem partido) voltou a perder a compostura e, em novo ataque a jornalistas, afirmou: ", nasça de novo", irritado com uma perguntas sobre o contrato sob suspeita de irregularidade para a compra da vacina indianaPrimeiro, Bolsonaro gritou com uma repórter da CNN que havia feito uma pergunta sobre ona compra de vacinas. “Em fevereiro? Onde é que tem vacina para atender todo o mercado aqui e em todo o lugar do mundo? Responda! Para de fazer pergunta idiota, pelo amor de deus.”Ao ser questionado na sequência por uma outra jornalista, Bolsonaro interrompeu furioso: “Nasça de novo você! Ridículo, ridículo! Está empregado onde? Pelo amor de Deus.”O presidente participou, nesta sexta-feira (25/06), do evento de inauguração do Centro de Tecnologia 4.0 em Sorocaba, no interior de São Paulo.