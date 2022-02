Bolsonaro na Hungria: 'A guerra realmente não interessa a ninguém'

Presidente Jair Bolsonaro (PL) em encontro com presidente da Hungria János Áder nesta quinta-feira (17/2) (foto: Isac Nóbrega/PR) Após desembarcar nesta quinta-feira (17/2) em Budapeste , na Hungria, o presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou à imprensa local que conversou com o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, sobre a possibilidade de uma guerra entre Rússia e Ucrânia. O chefe do Executivo brasileiro voltou a sugerir que as tropas russas foram retiradas da fronteira assim que ele estava chegando ao país.









"Passei para ele o meu sentimento que tive dessa viagem, até mesmo pela coincidência de ainda estarmos em voo para Moscou e partes das tropas serem desmobilizadas" pic.twitter.com/9BXDROuvFp — Eixo Político (@eixopolitico) February 17, 2022







Na chegada ao país, Bolsonaro foi recebido com uma cerimônia militar no Sândor Palota, residência oficial do presidente húngaro. O primeiro compromisso oficial do presidente no país é uma homenagem aos heróis húngaros, onde Bolsonaro irá depositar uma coroa de flores na Lápide Memorial.





O chefe do Executivo também se reunirá com o presidente do país, János Áder e, após o encontro, voltará ao Brasil. Na sexta-feira (18/2), ele deverá sobrevoar a cidade de Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, onde, até o momento, 104 pessoas morreram devido às fortes chuvas.