Bolsonaro desembarca na Hungria e vai se reunir com premiê

Bolsonaro chega à Budapeste, na Hungria (foto: Attila KISBENEDEK / AFP)

Na chegada ao país, Bolsonaro foi recebido com uma cerimônia militar no Sândor Palota, residência oficial do presidente húngaro. O primeiro compromisso oficial do presidente no país é uma homenagem aos heróis húngaros, onde Bolsonaro irá depositar uma cora de flores na Lápide Memorial.O chefe do Executivo também se reunirá com o presidente do país, János Áder.Na quarta-feira, Bolsonaro se encontrou com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Após passar por cinco testes de COVID-19, o presidente pode sentar em poltrona próxima à Putin.Em breve discurso, Bolsonaro disse que o Brasil "é solidário à Rússia" e enumerou áreas de cooperação econômica com o país.

Após o encontro, Bolsonaro classificou a relação entre os dois países como um "casamento perfeito".



"Realmente, é mais que um casamento perfeito o sentimento que eu levo para o Brasil. E senti também, pela fisionomia, pelo que foi tratado até fora da agenda oficial, com autoridades russas, em especial com o presidente Putin, que é esse o sentimento que ele também tem", disse Bolsonaro, após mencionar que os dois países têm interesses comuns em áreas como a agricultura, energia e defesa", disse.