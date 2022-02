Vereador de SP leva Bolsonaro de papelão para plenário e discute com petistas

Vereador Paulo Chuchu (PRTB), levou uma imagem de papelão do presidente Jair Bolsonaro para Câmara (foto: Reprodução/Twitter)





Paulo defende abertamente o presidente e cumpre o primeiro mandato como vereador de São Bernardo do Campo (SP). Ele foi também assessor do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP).





No vídeo, publicado nas redes sociais, Chuchu mostrou um "boneco" de papelão com a imagem do presidente e depois rebateu gritos entoados por petistas de “Fora Bolsonaro”. Depois, Paulo ri da situação: “É praticamente um orgulho ver os petistas malucos com uma imagem de Bolsonaro”, diz ele.





Veja as imagens:

