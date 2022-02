Novos secretários tomam posse no Ministério da Saúde

Novos secretários tomam posse (foto: Reprodução/Youtube) Os novos secretários do Ministério da Saúde assumiram seus cargos na tarde desta quarta-feira (16/2). Em cerimônia realizada na sede do Ministério, o ministro Marcelo Queiroga oficializou as alterações na pasta.





Mayra Pinheiro, a “Capitã Cloroquina”, deixou a secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES). Ela passou para o cargo de subsecretária da Perícia Médica Federal no Ministério do Trabalho e Previdência. Em seu lugar assumiu Hélio Angotti Netto, médico envolvido recentemente em polêmicas por redigir uma nota da Saúde que afirma que vacinas não têm efetividade e segurança e por defender remédios do "Kit Covid" — que não têm efetividade comprovada cientificamente, ao contrário dos imunizantes.





Agora, quem liderará a Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde (SCTIE), antes presidida por Angotti, é a servidora Sandra de Castro Barros para chefiar a seção. Sandra já exercia o cargo de diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos dentro da mesma secretaria, do qual fica exonerada.





Queiroga também anunciou que o médico Sérgio Okane retornará ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP). Quem assume sua posição na Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (SAES) é a enfermeira Maíra Botelho.





As mudanças acontecem no último ano da gestão de Queiroga na pasta. Para o ministro, porém, "ainda há muito trabalho pela frente". "Para mim, nós estamos apenas começando. Eu tenho muito entusiasmo porque sei que tenho o apoio dos nossos secretários, que são, em sua maioria, servidores públicos. Lembra como era no passado as escolhas do ministro e dos secretários? Esses cargos eram cobiçados e os critérios de escolha eram outros. Nós não queremos que isso volte acontecer. O critério aqui é técnico", disse o ministro, no evento.









As alterações já estavam descritas no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta.





*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro