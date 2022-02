Vereador que deu voto de minerva pelo aumento de salário se arrepende

Votação para o reajuste salarial dos próprios vereadores foi acirrada e precisou do voto de minerva do presidente da Casa, Ismar Marão (foto: Rodrigo Garcia/CMU) O projeto que concede o aumento de salário dos vereadores de Uberaba não foi nem mesmo sancionado e o responsável por decidir pela aprovação do texto, com o voto de minerva , já se arrependeu - e se movimenta para criar um novo projeto para anular o reajuste. O parlamentar é Ismar Marão, presidente da Câmara da cidade do Triângulo Mineiro (CMU). LEIA MAIS 22:17 - 08/02/2022 Araxá aprova reajuste de 12% nos salários de servidores públicos da cidade

“Já solicitei ao departamento legislativo [da Câmara Municipal de Uberaba] a elaboração da proposição para ser submetida à apreciação dos demais parlamentares em plenário", afirma Marão, ao reforçar que já planeja a criação de um projeto para derrubar o texto que nem mesmo foi sancionado. Questionado se não seria mais ágil trabalhar para que o projeto do reajuste não seja sancionado pela prefeitura, o presidente da CMU descarta a possibilidade. “Não tem como a gente sair disso [sanção da prefeitura de Uberaba]”, assegura. Ismar Marão (foto: Rodrigo Garcia/CMU) A reportagem também procurou a gestão municipal da cidade para saber qual e quanto será a decisão sobre o projeto que concede aumento salarial de 10,6% aos vereadores. Mas, até esta publicação, a prefeitura não respondeu a demanda. O texto será atualizado tão logo a administração se manifeste.

MPMG reprova reajuste

Na última semana, em meio a polêmica e protestos, os vereadores de Uberaba aprovaram - com direito a voto de minerva do presidente da CMU - o aumento do próprio salário em cerca de um salário mínimo, ou seja, dos atuais R$ 12.482,60 para R$ 13.750,83. A votação foi acirrada e, com 10 votos favoráveis e outros 10 contrários, sobrou para o presidente da Casa, Ismar Marão, definir pelo reajuste de 10,6%.

Por outro lado, no final da semana passada, o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), através do promotor José Carlos Fernandes, disse que a votação do projeto de lei de reajuste dos salários dos vereadores de Uberaba é inconstitucional e, além disso, solicitou à CMU a apresentação de uma cópia do projeto.