Servidores municipais de Patos de Minas terão reajuste de 12% nos salários

O reajuste salarial dos servidores municipais da Prefeitura de Patos de Minas foi fixado em 12% para 2022. O percentual foi acertado em acordo com a Prefeitura do Município do Alto Paranaíba. O Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público (Sintrasp) tentava um aumento de 18,5%.Com o aceite feito em assembleia, o Executivo local vai elaborar o projeto de Lei sobre o aumento e encaminhar para a Câmera Municipal de Patos de Minas ainda em fevereiro. A previsão é que em março os trabalhadores já recebam os salários reajustados.