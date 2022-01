"Entendam a situação do Brasil", diz Bolsonaro sobre reajuste a servidores

Bolsonaro fala sobre reajuste a servidores (foto: Alan Santos/PR) “Reconhecemos o valor de todos os servidores públicos federais, mas eu peço a eles que, por favor, entendam a situação que o Brasil ainda atravessa”, afirmou o presidente Jair Bolsonaro (PL), nesta segunda-feira (31/1), ao comentar pedido de reajuste salarial do funcionalismo.









Bolsonaro ainda afirmou, em entrevista à Rede Record, que ancora as esperanças de reajuste na arrecadação deste ano. “Tendo em vista que nós devemos ter uma excelente arrecadação no corrente ano, por ocasião da feitura do Orçamento para 2023, nós vamos atender com percentual bastante razoável todos os servidores públicos do Brasil”, prometeu.





Apesar de ter destinado cerca de R$ 1,7 bilhão ao reajuste dos servidores na semana passada, Bolsonaro não formalizou quais categorias serão contempladas. No sábado (29), o presidente chegou a dizer que não teria como conceder o aumento a todo o funcionalismo ou terminaria dando “1% para todos”.