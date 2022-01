Aliados postam vídeo de Bolsonaro comendo farofa com churrasco

Presidente Jair Bolsonaro (PL) (foto: Redes Sociais/Reprodução) Depois que foi divulgado que o presidente Jair Bolsonaro (PL) gastou cerca de R$ 29 milhões com cartões corporativos, o chefe do Executivo federal foi filmado, neste domingo (27/01), comendo farofa. O vídeo foi divulgado nas redes sociais pelos apoiadores do presidente.

Até dezembro do ano passado, o presidente gastou mais do que os quatro anos do mandato anterior, dividido por Dilma Rousseff (2015-2016) e Michel Temer (2016-2018). Só em 2021, as despesas chegaram a R$ 11,8 milhões, o maior valor dos últimos sete anos.





Nas redes, o vídeo do presidente foi visto por muitos como estratégia de marketing. O humorista Marcelo Adnet chegou a comentar sobre o post. “E tem muita gente que cai”, escreveu.





Quem também compartilhou o vídeo, foi a aliada do presidente, deputada bolsonarista Carla Zambelli (PSL-SP). “Presidente raiz”, disse.

Além de Zambelli, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, o asssessor Especial da Presidência, tenente Mosart Aragão, e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) compartilharam o vídeo.





No mês passado, os cartões exclusivos da família presidencial foram usados em compras que somaram R$ 1,5 milhão, valor mais alto, para um único mês, dos três anos da atual administração. Bolsonaro passou os últimos dias de dezembro em férias no Sul do país.

Bolsonaro passeou de moto durante a manhã em Brasilia, quando visitou um supermercado na região do DAF-DF. O presidente estava acompanhado de Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ).