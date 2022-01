Chefe do MPMG se manifesta sobre ponte incluída em negociação de Brumadinho

Embora tenha nascido em Montes Claros, Jarbas Soares Júnior, chefe do MP em Minas, passou a infância e a juventude em São Francisco, cidade também localizada no Norte do Estado (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Negociação

Justificativa

O procurador-geral de Justiça de Minas Gerais, Jarbas Soares Júnior, se manifestou por meio de nota sobre a informação de que teria usado a influência do cargo para indicar a construção de uma ponte que beneficiará a cidade natal de sua família, São Francisco, no Norte de Minas. O chefe do MP sustenta que a construção da ligação viária já era promessa de campanha do então candidato e hoje governador Romeu Zema, e que a indicação da obra coube ao governo do estado.O pedido do procurador, conforme coluna do jornalista Thiago Herdy, do UOL, teria ocorrido durante as negociações para acordo de reparação pelo danos provocados pela mineradora Vale no episódio conhecido como a tragédia de Brumadinho, cidade localizada na Região Central do Estado, onde uma barragem estourou matando 270 pessoas O rompimento é considerado o maior desastre socioambiental do País, tendo gerado uma série de impactos sociais e econômicos para a Bacia do Rio Paraopeba. Porém, as repercussões não atingiram diretamente a cidade de São Francisco, assim como a maioria dos outros municípios mineiros beneficiados com parcela das verbas de reparação do acordo.Jarbas Soares Júnior participou de parte das negociações do poder público com a Vale na condição de chefe do Ministério Público, em um acordo que envolve a cifra de R$ 37,7 bilhões como compensação pelo rompimento da barragem, que ocorreu há três anos.O colunista afirma que o pedido de Soares para atendimento à demanda da cidade de sua família causou constrangimento entre representantes dos órgãos à mesa de negociação, mas nem por isso deixou de ser atendido.A ponte sobre o Rio São Francisco ligará a cidade homônima a Pintópolis (MG) e terá 1,1 quilômetro de extensão. Sua licitação foi concluída em dezembro e há previsão de construção em dois anos, ao custo de R$ 113 milhões.



Em nota enviada a Herdy, Soares disse que o acordo previu investimentos em outras áreas do estado, também distantes de Brumadinho. Afirmou que não considera sua assinatura importante para o acordo e que coube ao governo de Minas definir os locais de investimento. O procurador-geral não comentou o pedido que teria feito para inclusão do investimento em São Fracisco.



A maior parte dos recursos do acordo da Vale com o Governo de Minas tem previsão de ser investida na área diretamente atingida pela tragédia, mas uma fatia menor (R$ 1,5 bilhão) será distribuída aos 853 municípios mineiros, em cotas de R$ 750 mil a R$ 2,5 milhões para a maioria deles (782). Estão previstos também investimentos nos principais hospitais regionais do estado.



Ao Estado de Minas, o procurador-geral de Justiça rebateu a informação sobre direcionamento dos recursos, afirmando que "coube exclusivamente ao governo do estado de Minas Gerais a formulação da proposta de destinação dos recursos referentes a parte do Acordo de Brumadinho, que tratou do ressarcimento ao governo estadual. A relação das obras selecionadas para receber os investimentos foi apresentada, debatida e aprovada pela Assembleia Legislativa".



Jarbas Soares Júnior acrescenta que tomou posse na Procuradoria em 11 de dezembro de 2020, "quando as premissas do acordo, assinado em 4 de fevereiro de 2021, já estavam definidas, embora ainda permanecesse pendente a definição de valores".



Citando vídeo gravado pelo então candidato ao governo de Minas, Romeu Zema, quando ainda não despontava com bom desempenho nas pesquisas eleitorais, o procurador-geral afirma que Zema, conhecendo as dificuldades locais, "gravou vídeo filmado sob a luz do farol da caminhonete do então deputado federal Rafhael Tavares, se comprometendo, caso eleito, a construir a ponte sobre o Rio São Francisco, que liga o Norte de Minas a Brasília".



"No exercício do governo, Romeu Zema visitou a região inúmeras vezes, sempre com cobertura da imprensa, lembrando do compromisso assumido. Aprovado o Acordo de Brumadinho, retornou a vários municípios do Norte de Minas para anunciar a construção de não uma, mas de três pontes sobre o São Francisco: a de Manga, a de São Francisco e a de São Romão", afirma Soares, acrescentando que a dotação de parte dos recursos do acordo para outros municípios "não retirou recursos do investimento necessário à reparação de danos ambientais e sociais na região de Brumadinho e do Vale do Paraopeba".

Governo de Minas

Em nota ao colunista, o Governo de Minas comentou a situação.



“Devido à magnitude do ocorrido, que prejudicou toda a sociedade e a economia mineira, os recursos do acordo devem contemplar o estado como um todo", escreveu, justificando a destinação de valores a obras de mobilidade em outras áreas do estado. "Além da ponte de São Francisco, outras duas pontes também serão construídas com recursos do acordo", acrescentou. Procurada, a Vale não se manifestou.



* Versão atualizada de matéria originalmente publicada pelo portal na manhã de domingo (30/1/2022)