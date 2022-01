Vídeo de Bolsonaro comendo farofa repercute mal e até ministro apaga post

Presidente Jair Bolsonaro comendo churrasco e farofa, nesse domingo (30) (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Nem o ministro das Comunicações, Fábio Faria, conseguiu manter o endosso aos marqueteiros do presidente Jair Bolsonaro (PL). O marketing presidencial quis associar a imagem de um homem simples à do mandatário do país.O objetivo era diminuir o impacto depois que foi divulgado que o presidente Jair Bolsonaro (PL) gastou cerca de R$ 29 milhões com cartões corporativos.Faria chegou a compartilhar o post para, em seguida, apagá-lo. A repercussão negativa nas redes sociais parece ter provocado a atitude do ministro."Só passando pra lembrar que não adianta comer com as mãos em sinal de humildade e simplicidade e gastar quase R$30 MILHÕES do dinheiro do contribuinte no cartão corporativo. Não acredite no Bolsonaro e em seu teatro", destacou a ex-senadora Marina Silva (Rede).O ex-senador Cristovam Buarque (Cidadania) disse que o presidente tem uma visão errada do povo: "O povo é pobre, porco é Bolsonaro""Fabio Faria apaga vídeo com Bolsonaro todo coberto de farofa após a repercussão negativa. Não tem nada de popular, é porco mesmo. Não consegue comer um frango com farofa sem fazer lambança, imagina governar um país", assinalou o deputado federal Ivan Valente (Psol)."Viram o vídeo do Bolsonaro todo sujo de farofa comendo churrasco? Tentou passar a imagem de humilde e acertou na imundice. Quem teve que limpar esse chão e lavar a roupa dele depois? Vergonha de ter um presidente como esse!", destacou a direção da União Nacional do estudantes.Já a deputada federal aliada Carla Zambelli (PSL) elogiou: "Presidente raiz".A TV Bolsonaro, perfil no Twitter de apoiadores do presidente, resalta: "Bolsonaro come frango com farofa, vai à Pamonharia e surpreende moradores em área rural do DF."