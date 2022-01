Bolsonaro chama Lula de bandido e diz que ele 'quer voltar à cena do crime'

O presidente Jair Bolsonaro fala para funcionários da Petrobras, em Itaboraí (RJ) (foto: Alan Santos/PR)

Já em discurso de campanha eleitoral, Jair Bolsonaro (PL) afirmou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quer "voltar à cena do crime". Em frente a servidores da Petrobras, no Rio de Janeiro, o chefe do Executivo focou em destilar acusações e críticas aos governos petistas.

"O mesmo cara que quase quebrou o Brasil de vez, que destinou quase um trilhão de reais, quer voltar à cena do crime. [...] É inadmissível achar que aquele bandido voltando para cá vai constituir os desejos da população, isso não é verdade", afirmou na manhã desta segunda-feira (31/1).

"Estamos em uma guerra, se aquele bando, a quadrilha voltar, não vai ser só a Petrobras, mas vão roubar nossa liberdade", falou para servidores da petroleira, em Itaboraí (RJ).

Segundo Bolsonaro, o Partido dos Trabalhadores trabalhou em um projeto político que deixou rombos nos cofres da Petrobras.



"A dívida total chegou a US$ 160 bilhões, quase R$ 1 trilhão só na Petrobras. E quem paga essa conta? Todos nós, brasileiros. Quem bota combustível no seu carro a R$ 7? (Reclama) E com razão. Pelo nosso potencial, por termos autossuficiência do petróleo, não podíamos estar nessa situação", disse.

Ainda de acordo com o presidente, o PT “chegou com um brilhante discurso em 2003”, mas teria se voltado para um projeto de poder, no qual “comprou partidos políticos e quem estava pela frente”.



O chefe do Planalto também lembrou que era um deputado “de baixo clero” à época e que ele fez “um milagre em 2018”, quando entrou no governo.