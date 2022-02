Araxá aprova reajuste de 12% nos salários de servidores públicos da cidade

TO

Projeto apresentado pelo executivo foi aprovado por unanimidade pelos vereadores (foto: Prefeitura de Araxá / Divulgação) A Câmara de Araxá, no Alto Paranaíba, aprovou nesta terça-feira (8/2), por unanimidade, o projeto de lei que reajusta em 12% os salários dos servidores públicos da administração direta e indireta do município. A proposta foi encaminhada pelo Executivo. O aumento beneficiará cerca de quatro mil funcionários da prefeitura entre efetivos, concursados, estáveis, contratados, comissionados, inativos e pensionistas.

O percentual de aumento incide sobre os vencimentos vigentes em 31 de dezembro de 2021. O reajuste não contempla cargos políticos (prefeito, vice-prefeito e secretários).

No início de 2021, os vereadores aprovaram a recomposição salarial do funcionalismo público, também proposta pela prefeitura. Na época, o governo federal permitiu que o município somente concedesse a recomposição de 6,66% para servidores do quadro geral, exceto comissionados, devido à pandemia.

Em outubro, o aumento do vale-alimentação foi concedido pela Câmara. A partir de janeiro, o benefício passou de R$ 300,00 para R$ 500,00.

Educadores e agentes de saúde

Nesta terça-feira foram aprovados, ainda, o aumento para os profissionais de educação do magistério e o reajuste na remuneração dos agentes ligados à saúde da família, que estão na estrutura das Vigilâncias Epidemiológica e Ambiental do Município.

Os vencimentos iniciais do quadro de remuneração dos professores de educação básica e especialistas de educação básica serão reajustados para R$ 2.855,38, e R$ 2.595,80 aos professores adjuntos de educação infantil.

Já o piso nacional dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias passará de R$ 1.550 para R$ 1.750. Segundo a lei federal, a jornada de trabalho exigida para garantia do piso salarial deve ser integralmente dedicada às ações e serviços de promoção da saúde, de vigilância epidemiológica e ambiental e de combate a endemias, em prol das famílias assistidas.