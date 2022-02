Kalil sobre fechamento de BH: 'foi a decisão mais difícil da minha vida'

Alexandre Kalil durante entrevista a Roberto D'Ávila (foto: Reprodução/GloboNews) GloboNews, conduzida pelo jornalista Roberto D'Ávila, Kalil afirma que o empresariado foi "sacrificado" neste momento. Prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), disse que a decisão de fechar o comércio e demais atividades na cidade belo-horizontina, ainda no início da pandemia de COVID-19, em 18 de março de 2020, foi a mais difícil da vida. Em entrevista à, conduzida pelo jornalista Roberto D'Ávila, Kalil afirma que o empresariado foi "sacrificado" neste momento.









BH foi uma das primeiras capitais do Brasil a limitar as atividades comerciais por conta do coronavírus. A capital de Minas Gerais ainda passou por, no mínimo, cinco processos de reabertura e novo fechamento, até chegar ao estágio atual, com atividades praticamente liberadas e com restrições mínimas.





No complemento da resposta, Kalil salientou que este foi o pior momento de sua vida. O prefeito ainda afirmou que se baseou em cidades da Europa, que também começavam a restringir as atividades e proibir funcionamento da maioria dos estabelecimentos.





"Pior momento da minha vida pessoal. Solitária, absolutamente solitária, claro, amparado por um comitê de cientistas, de médicos, que me orientaram, era o que tinha que ser feito. Aliás, não era o que tinha que ser feito não, não era o corajoso não, era o necessário, e não era tirando um coelho da cartola não, era copiando o que o mundo estava fazendo. Nós vimos o que o mundo estava fazendo e falamos então vamos fazer aqui igual, porque provavelmente vai dar certo", completou.