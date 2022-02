Com 'voto de minerva', vereadores dão aumento para o próprio salário

Após 10 vereadores votarem contra e outros 10 a favor, presidente da Casa deu o 'voto de minerva' (foto: Rodrigo Garcia/CMU) Em meio a polêmica e protestos, os vereadores de Uberaba aprovaram - com direito a voto de minerva - o aumento do próprio salário e vão passar a receber R$ 13,7 mil. A votação foi acirrada e, com 10 votos favoráveis e outros 10 contrários, sobrou para o presidente da Casa, Ismar Marão, definir o reajuste de 10,6%. LEIA MAIS 20:15 - 08/02/2022 Vereadores de Uberlândia vão decidir se servidores receberão 10% de aumento

18:37 - 08/02/2022 Ciro e Kalil terão conversa em BH; PDT vislumbra união com o PSD em Minas Esse percentual, aprovado em sessão na noite de ontem (7/2), representa um acréscimo de R$ 1.268,23 no salário de cada vereador de Uberaba, que passa de R$ 12.482,60 para R$ 13.750,83. O impacto na folha mensal é de R$ 26.632,83 e anual de R$ 319.953,96. “Dá um desânimo esse país”, “isso é um desrespeito com o povo” e “é um absurdo o aumento de salário de vereadores que já ganham quase R$ 12,5 mil” estão entre algumas publicações de moradores de Uberaba, feitas pelas redes sociais. “Esse novo reajuste é juridicamente legal. É uma correção que é de direito dos vereadores. Sei que existem várias interpretações deste projeto”, afirmou o vereador Ismar Marão, responsável por dar o voto de 'minerva', à Rádio JM. Ele alegou ainda que os vereadores não recebiam reajuste desde 2018, quando o aumento foi de 2,6%. Polêmica A votação acirrada (veja abaixo a lista com o nome dos vereadores que votaram contra e a favor) fez com que vereadores prometessem que vão abrir mão do acréscimo. São os casos do próprio presidente da Casa e do vereador Túlio Micheli, que, ao contrário de Marão, votou contrário ao projeto. Micheli considera que o salário de um vereador em Uberaba já é compatível às suas funções. “E também neste momento não acho correto porque estamos vivendo um momento de pandemia e também um momento econômico extremamente difícil”, complementou. No outro extremo, legisladores defenderam o aumento. “Voto a favor muito tranquilo porque eu trabalho bastante. Eu acredito que a cidade de Uberaba que tem acompanhado o meu trabalho sabe que realmente eu faço por onde", afirmou o vereador China.

"Quem quiser optar por receber um salário mínimo e quem achar que está ganhando muito existe uma lei nessa casa que a opção é do vereador”, complementou. 'Recomposição'

O reajuste de 10,6% nos salários dos vereadores, segundo a assessoria de imprensa da Câmara Municipal, é referente a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), acumulado no período de janeiro a dezembro de 2021.

“De acordo com a Mesa Diretora da Casa, existe dotação orçamentária própria para abarcar as despesas da correção dos subsídios, bem como disponibilidade financeira para tal. O projeto não se refere a aumentos dos subsídios dos Agentes Políticos do Poder Legislativo, mas apenas a recomposição das perdas inflacionárias que ocorreu no ano de 2021”, justificou a Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara.

Os vereadores também aprovaram o reajuste salarial dos servidores em 23% e de R$ 180 a mais de tíquete alimentação - mas, desta vez, por unanimidade. “São servidores que trabalham não somente para atender a nós, vereadores, mas também para uma comunidade de mais de 300 mil habitantes", afirmou a primeira secretária da Mesa Diretora da CMU, Lu Fachinelli.





"Com a aprovação da matéria, não estaremos sacrificando ninguém para que seja feita justiça aos servidores da Câmara. Existe dotação orçamentária própria para abarcar as despesas do aumento, bem como disponibilidade financeira para tal”, complementou.

Quem votou a favor e contra?

A favor:

Marcos Jammal

Pastor Eloisio

Lu Fachinelli

Almir Silva

Anderson Dois Irmãos

Baltazar da Farmácia

China

Fernando Mendes

Samuel Pereira

Luizinho Kanecão

Ismar Marão

Contra