Vereadores de Uberlândia vão decidir se servidores receberão 10% de aumento

Vereadores de Uberlândia são responsáveis, agora, por aprovar ou reprovar o reajuste (foto: Divulgação/Prefeitura de Uberlândia) A Prefeitura de Uberlândia enviou nesta terça-feira (8/2) à Câmara de Vereadores projeto de Lei que concede aumento de 10% aos servidores do município do Triângulo Mineiro. No texto, o Executivo informa que o reajuste passará a vigorar a partir de março de 2022, caso seja votado e aprovado no Legislativo ainda neste mês.



As despesas resultantes da execução do projeto Lei terão dotação no orçamento municipal e, de acordo com justificativa da Secretaria de Administração, a definição do percentual de aumento encontra-se dentro da realidade da municipalidade, levando em consideração o cumprimento das obrigações financeiras do Executivo.



“Diante do exposto, estando as despesas previstas na execução desta proposição em conformidade com os instrumentos orçamentário-financeiros do Município, respeitada sua capacidade financeira e os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, opina-se favoravelmente ao projeto a ser encaminhado à egrégia Câmara Municipal”, diz a assessoria jurídica do Município.



O último reajuste salarial dos servidores municipais foi em 2020 e ficou 4,31%.



O texto do novo reajuste segue para análise da comissões da Câmara Municipal e posterior votação em Plenário.