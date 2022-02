Após erro com nordestinos, Bolsonaro se defende: 'Já me chamaram de alemão'

Jair Bolsonaro (PL) (foto: Alan dos Santos/PR) O presidente Jair Bolsonaro (PL) comentou a sua fala, considerada preconceituosa, na qual ele chamou nordestinos de “pau de arara”. O chefe do Executivo minimizou a declaração e afirmou que havia chamado os assessores de “cabra da peste”.

“Eu sempre me referi aos amigos (como) ‘cabra da peste’, ‘pau de arara’. Me chamam de ‘alemão’ também, sem problema nenhum. ‘Arataca’, ‘cabeçudo’”, disse o presidente, na manhã desta terça-feira (8/2), ao Blog do Magno, após cerimônia de Inauguração do Núcleo de Controle Operacional da Transposição do Rio São Francisco, em Salgueiro, Pernambuco.

Na semana passada, Bolsonaro chamou dois assessores de “pau de arara”.





A fala aconteceu depois que o presidente perguntou aos auxiliares a origem de Padre Cícero, um antigo vigário de Juazeiro do Norte, reverenciado pelos nordestinos.

"Falaram que eu revoguei o luto de Padre Cícero. Lá do Pernambuco, é isso mesmo? Que cidade fica, lá? Cheio de pau de arara aqui e não sabem em que cidade fica Padre Cícero, pô? Juazeiro do Norte, parabéns aí. Ceará, desculpa aí. Ceará", disse.

No fim de janeiro, Bolsonaro anulou o decreto de luto pela morte de Padre Cícero.





Em meio ao ano eleitoral, o presidente iniciou nesta terça-feira (8/2) uma série de visitas pelo Nordeste, reduto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, principal opositor político e que aparece na liderança nas pesquisas de intenção de voto.





A estratégia é baseada na entrega de obras hídricas. A agenda deve durar dois dias.