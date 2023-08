440

(foto: EVARISTO SA/AFP )





Ministros sem obras e sem verbas





Apontados como futuros ministros do governo Lula, o líder do PP, André Fufuca (MA), e o deputado Sílvio Costa Filho (Republicanos-PE) chegarão ao primeiro escalão do Poder Executivo com as obras prontas e prioridades definidas. Isso porque o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) será lançado nesta sexta-feira, no Rio de Janeiro, antes de Lula anunciar as pastas de Fufuca e de Costa Filho. Nos dois partidos, em especial, no PP, tem muita gente incomodada com isso.









Rejeição





Em tempo: o Progressistas já fez chegar ao Planalto que não quer saber do Ministério de Portos e Aeroportos. Avalia que, além de não ter recursos, esse cargo não tem um trabalho “direto na ponta”, ou seja, com capacidade de fazer a alegria dos prefeitos ligados ao partido. As conversas prosseguem, mas Ministério que é bom, só quando Lula chegar.





CPI das Ongs

O ambientalista e engenheiro Felipe Gomes, cotado para a superintendência do Ibama em Minas Gerais, entrou na mira da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das ONGs no Senado. Documentos apresentados à investigação levantam suspeitas sobre sua possível atuação usando cargos públicos para captar recursos para empresas privadas. Ele é funcionário do gabinete da deputada federal Duda Salabert (PDT-MG). De acordo com documentos obtidos em cartórios de títulos e repartições públicas do Rio de Janeiro, Gomes pode ter feito uso de cargos públicos e de sua militância ambiental para captar recursos para uma de suas empresas, a Methanum Engenharia Ambiental.



Defesa

Em sua rede social, a deputada Duda Salabert criticou a divulgação da informação e afirmou: “Os recursos captados por Felipe foram anos antes de ele trabalhar como meu assessor e são sinônimo de orgulho para a carreira profissional dele”. Felipe Gomes também criticou a divulgação da informação e explicou seus projetos: “Com a Methanum (...) captei milhões de reais para pesquisa e inovação, os quais geraram patentes, livros, publicações, empregos. Todas as prestações de contas de projetos foram aprovadas por agências financiadoras”.





Bolsonaro sobre fala de Zema





O ex-presidente Jair Bolsonaro (foto) (PL) comentou a recente polêmica que envolve as declarações do governador Romeu Zema (Novo), criticado por “xenofobia” contra o Nordeste. O chefe do poder Executivo de Minas deu uma entrevista na semana passada em que defendeu o protagonismo dos estados do Sul e Sudeste, já que o Norte e o Nordeste estavam ganhando espaço nos debates em Brasília. Questionado sobre o assunto, durante entrevista na Prefeitura de São Paulo, Bolsonaro não endossou as falas do governador. “Minha filha é neta de um cearense e São Paulo é a cidade que mais tem nordestino no Brasil”, disse.









Pedido de deputada





A deputada estadual Beatriz Cerqueira (PT) enviou ontem um pedido para a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) para impugnar o edital que privatiza o Zoológico de Belo Horizonte. A concessão acontece por meio de outorga fixa de valor mínimo de pouco mais de R$ 720 mil, permitindo à empresa explorar a venda de ingressos e atividades comerciais por 30 anos. Segundo a petista, o edital possui vícios insanáveis, como a ausência de um estudo financeiro e orçamentário das intervenções a serem feitas, ausência de estudo prévio de impacto cultural aprovado pelo Conselho Estadual de Cultura e ausência de limitação à política tarifária.





ICMS da educação





Foi aprovado ontem na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa de Minas a legalidade do Projeto de Lei (PL) 3.903/22, de autoria do deputado Zé Guilherme (PP), que visa estabelecer novos critérios para a destinação do ICMS para as cidades. A proposta é que, no mínimo, 10% do repasse obrigatório seja destinado para educação. Agora a matéria segue para análise das comissões de Educação, Ciência e Tecnologia e de Fiscalização Financeira e Orçamentária (FFO). Depois, seguirá para votação em 1º turno no plenário.