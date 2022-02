Bolsonaro para nordestinos: 'Está cheio de pau de arara aqui'

Presidente Jair Bolsonaro (foto: Alan Santos/PR) O presidente Jair Bolsonaro (PL) chamou dois assessores nordestinos de “pau de arara” durante uma live realizada na quinta-feira (3/2). A expressão é considerada preconceituosa.

A fala aconteceu depois de o presidente perguntar aos auxiliares a origem de Padre Cícero, um antigo vigário de Juazeiro do Norte (CE), reverenciado pelos nordestinos.

"Falaram que eu revoguei o luto de Padre Cícero. Lá do Pernambuco, é isso mesmo? Que cidade fica lá? Cheio de pau de arara aqui e não sabem em que cidade fica Padre Cícero, pô? Juazeiro do Norte, parabéns aí. Ceará, desculpa aí. Ceará", disse.

Na semana passada, Bolsonaro anulou o decreto de luto pela morte de Padre Cícero, que morreu em 1934.

Em 2018, o candidato a presidente Fernando Haddad (PT) registrou 69,7% dos votos válidos do Nordeste. É a única região do Brasil em que o petista derrotou Jair Bolsonaro, que foi eleito presidente.



No Nordeste, Bolsonaro ficou com 30,3% dos votos válidos. No total, Haddad contabilizou 20,3 milhões de votos; e Bolsonaro, 8,8 milhões.