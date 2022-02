Ministério Público pede que TCU bloqueie bens de Moro

Decisão faz parte de uma medida cautelar por suposta sonegação de impostos sobre os pagamentos que Moro recebeu da consultoria Alvarez & Marsal, responsável pela administração judicial de empresas condenadas pela Lava-Jato.

De acordo com Furtado, Moro foi contratado fora do regime CLT e por isso houve “pejotização” a fim de reduzir a tributação sobre o trabalho assalariado.





Na semana passada, Moro revelou que recebeu US$ 45 mil por mês enquanto trabalhou na consultoria. Com o desconto dos impostos, ele disse que recebia U$S 24 mil por mês – ou R$ 128,8 mil. O ex-juiz também revelou que recebeu um bônus de US$ 150 mil.