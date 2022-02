Bolsonaro a Putin em encontro: 'Somos solidários à Rússia'

Jair Bolsonaro (PL) se reuniu nesta quarta-feira (16/2), em Moscou, com o presidente da Rússia, Vladimir Putin (foto: Reprodução/TV Brasil) O presidente Jair Bolsonaro (PL) se reuniu nesta quarta-feira (16/2), em Moscou, com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, no Palácio do Kremlin, sede do governo russo. Sentados em poltronas próximas e em breve discurso de ambos os lados, o chefe do Executivo brasileiro afirmou que o Brasil "é solidário à Rússia" e enumerou áreas de cooperação econômica com o país.





"Estou muito feliz e honrado por este convite. Somos solidários à Rússia. Queremos muito colaborar em várias áreas. Defesa, petróleo e gás, agricultura. As reuniões estão acontecendo. Tenho certeza de que esta passagem por aqui é um retrato para o mundo que nós podemos crescer muito nas nossas relações bilaterais", apontou.









"Agradeço seu ato de conceder um indulto a um brasileiro que estava na Rússia até o ano passado. Estamos à disposição. Tenho certeza de que este encontro será muito produtivo para os nossos povos", concluiu.





Comércio bilateral

Já Putin disse esperar que o encontro entre os dois seja "produtivo" e emendou que o Brasil é o principal parceiro russo na América Latina. "Apesar de todas as restrições no ano passado, o crescimento do nosso comércio bilateral registrou uma alta de 87%. É uma alegria recebê-lo, senhor presidente. Espero que nosso encontro seja produtivo. É muito importante porque o Brasil é o nosso principal parceiro comercial na região da América Latina", completou.





Mais cedo, Bolsonaro participou da entrega da oferenda floral no Túmulo do Soldado Desconhecido.





Após isso, o presidente brasileiro participou de um almoço com o líder russo. Ele irá se encontrar ainda hoje com o presidente da Duma de Estado, Câmara Baixa do Parlamento russo. A previsão é de que ocorra ainda um encontro do presidente com empresários no Four Seasons, hotel cinco estrelas localizado na Praça Vermelha, principal cartão postal de Moscou, onde o presidente e parte da comitiva estão hospedados.





Ao contrário do comportamento que tem no Brasil, Bolsonaro se submeteu às exigências sanitárias da Rússia para o encontro de hoje com o presidente do país, Vladimir Putin. O chefe do Executivo usou máscara e fez testes da covid-19 na chegada a Moscou, ontem.